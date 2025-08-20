Inscription
Un jour, un chien

ActuaLitté
Du grand Gabrielle Vincent, pour les grands. 72 pages de dessins au crayon, montrant la longue errance d'un chien que ses maîtres ont abandonné sur la route des vacances. Un ouvrage sans texte d'une beauté rare, pour les collectionneurs de l'oeuvre de Gabrielle Vincent et pour défendre une cause très importante pour l'autrice : le bien-être animal. La nouvelle édition d'un classique de Gabrielle Vincent : l'art de l'émotion en dessin porté à son plus haut niveau. Daniel Pennac à la lecture de ce livre : " J'en ai été si ému, les dessins étaient si beaux, que j'ai écrit à son auteur pour la remercier. Elle m'a répondu, je lui ai répondu, et, pendant très longtemps, nous nous sommes écrit. Mais jamais nous ne nous sommes vus. Ni jamais téléphoné. Une amitié épistolaire. Elle s'appelait Monique Martin (Gabrielle Vincent) "

Chez Casterman

Auteur

Editeur

Casterman

Un jour, un chien

Paru le 20/08/2025

72 pages

19,90 €

9782203293731
