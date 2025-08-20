Joueuse d'élite

Découvrez un univers de jeu vidéo incroyablement addictif, avec Lila alias RedFox ! Chaque soir en rentrant du collège, Lila a un rendez-vous hyper important. Dans le refuge de sa chambre, elle allume son PC et lance le jeu CraftQuest. En un clin d'oeil, elle devient " RedFox ", son avatar virtuel prêt à mettre en oeuvre les stratégies les plus folles pour faire gagner son équipe face à des hordes d'adversaires. Surtout, elle retrouve des amis qu'elle n'a jamais vus en vrai mais qui la connaissent par coeur : " JupiterSpy ", la force de la nature, " Luuty ", la créature ailée, et " Ghost " le magicien insaisissable. Sans s'en rendre compte, Lila a développé un réel talent à CraftQuest or elle est soudain recrutée pour une compétition officielle... Et si c'était le premier pas vers la plus grande aventure de sa vie ?