Précis d'économie

Emmanuel Combe

ActuaLitté
Quel jugement porter sur l'inflation ? Comment expliquer le chômage ? Quelles justifications apporter à l'intervention étatique ? Ce manuel complet permet d'appréhender de manière synthétique les questions incontournables pour quiconque s'intéresse à l'économie. Cet ouvrage, entièremement mis à jour, expose les principaux débats et résultats qui parcourent la science économique contemporaine. Par sa présentation claire et sa dimension à la fois théorique et empirique, ce manuel fournit les connaissances indispensables pour disserter ou préparer un oral d'économie.

Emmanuel Combe
Presses Universitaires de France - PUF

|

Auteur

Emmanuel Combe

Editeur

Presses Universitaires de France - PUF

Genre

Economie (essai)

Précis d'économie

Emmanuel Combe

Paru le 20/08/2025

545 pages

Presses Universitaires de France - PUF

35,00 €

ActuaLitté
9782130883913
