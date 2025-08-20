Inscription
#Essais

Manuel de droit constitutionnel

Julien Boudon

ActuaLitté
L'ouvrage correspond au programme du premier semestre de la première année des études juridiques dans les Facultés de droit et dans les Instituts d'études politiques. Il présente les grandes notions théoriques qui servent de fondations au droit constitutionnel (la Constitution, l'Etat, la souveraineté, la représentation, la séparation des pouvoirs, le suffrage) telles qu'éclairées par l'histoire depuis l'époque moderne. Puis il s'intéresse à cinq régimes qui sont autant de types constitutionnels. D'abord trois régimes étrangers qui illustrent deux modèles classiques : le régime parlementaire (Royaume-Uni, Allemagne) et le régime dit présidentiel (Etats-Unis). Puis deux régimes français de la fin du XIXe siècle et de la première moitié du XXe siècle : la IIIe République et la IVe République dont la connaissance est indispensable à la compréhension de la Ve République, qui fait l'objet du tome 2 de ce manuel.

Par Julien Boudon
Chez Presses Universitaires de France - PUF

|

Auteur

Julien Boudon

Editeur

Presses Universitaires de France - PUF

Genre

Droit constitutionnel

Manuel de droit constitutionnel

Julien Boudon

Paru le 20/08/2025

328 pages

Presses Universitaires de France - PUF

23,00 €

ActuaLitté
9782130881599
© Notice établie par ORB
