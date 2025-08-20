Dans l'esprit de la collection "Thémis" , cet ouvrage entend assurer la présentation synthétique et accessible des aspects les plus importants du droit constitutionnel d'une manière qui soit à la fois claire mais aussi juridiquement exacte et épistémologiquement rigoureuse. Juridiquement exacte en rendant compte, dans les catégories du droit et de manière la plus rigoureuse possible, des objets du droit constitutionnel que sont ses normes, ses institutions, ses organes, ses acteurs juridictionnels et non juridictionnels ; épistémologiquement fondée en accompagnant la démarche d'apprentissage du droit d'une démarche réflexive et analytique sur les catégories à travers lesquelles il est abordé grâce à un recul critique. Il prend aussi soin d'intégrer les sujets les plus actuels qui travaillent la matière afin d'être en prise avec le réel, de répondre aux questions des lecteurs et susciter leur réflexion.