Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

L'année psychologique Volume 125 N° 2, juillet 2025

PUF

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Créée en 1894 par Henry Beaunis et Alfred Binet, L'Année psychologique - Topics in Cognitive Psychology fut l'une des toutes premières revues au monde consacrée exclusivement à la psychologie scientifique. Elle publie des travaux relevant de différentes sous-disciplines de la psychologie cognitive dont en particulier la psychologie expérimentale, la psychologie du développement, la psychologie sociale, la neuropsychologie, et l'histoire de la psychologie. La revue est devenue bilingue (français/anglais) en 2014.

Par PUF
Chez Presses Universitaires de France - PUF

|

Auteur

PUF

Editeur

Presses Universitaires de France - PUF

Genre

Revues de psychologie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'année psychologique Volume 125 N° 2, juillet 2025 par PUF

Commenter ce livre

 

L'année psychologique Volume 125 N° 2, juillet 2025

PUF

Paru le 14/08/2025

Presses Universitaires de France - PUF

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782130877110
9782130877110
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.