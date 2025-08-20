L'année psychologique Volume 125 N° 2, juillet 2025

Créée en 1894 par Henry Beaunis et Alfred Binet, L'Année psychologique - Topics in Cognitive Psychology fut l'une des toutes premières revues au monde consacrée exclusivement à la psychologie scientifique. Elle publie des travaux relevant de différentes sous-disciplines de la psychologie cognitive dont en particulier la psychologie expérimentale, la psychologie du développement, la psychologie sociale, la neuropsychologie, et l'histoire de la psychologie. La revue est devenue bilingue (français/anglais) en 2014.