Sélection IFAP pour entrer en école d'auxiliaire de puériculture

Corinne Pelletier, Charlotte Rousseau

ActuaLitté
De candidat à professionnel - Je découvre la formation en IFAP - Comment se déroule-t-elle ? - Quel est le programme ? - Quelle part de formation pratique ? - Je découvre le métier d'auxiliaire de puériculture - Quel est son rôle ? - Où et avec qui exerce-t-il ? - Quelle est sa rémunération ? - Quelles évolutions de carrière ? Je constitue mon dossier de sélection - Ce qu'il faut savoir sur la sélection - Je construis mon CV - Je rédige ma lettre de motivation - Comment mettre en avant mon projet professionnel ? Je révise mes fondamentaux - Mes fiches d'actualité sanitaire et sociale - + de 200 QCM corrigésJe prépare l'entretien - J'améliore ma communication orale - Conseils pour l'entretien de motivation

Corinne Pelletier, Charlotte Rousseau
Chez Dunod

|

Auteur

Corinne Pelletier, Charlotte Rousseau

Editeur

Dunod

Genre

Aide-soignat (AS) et auxiliair

Sélection IFAP pour entrer en école d'auxiliaire de puériculture

Corinne Pelletier, Charlotte Rousseau

Paru le 20/08/2025

320 pages

Dunod

16,90 €

ActuaLitté
9782100881178
© Notice établie par ORB
