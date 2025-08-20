Tremplin Sciences Po Paris, Bordeaux, Grenoble

SCIENCES PO PARIS : LE DOSSIER DE SELECTION ET L'ORAL - Les formations et l'histoire de Sciences Po Paris - Les étapes de la procédure de sélection - Les conseils pour compléter le dossier d'admission - 18 sujets pour s'entraîner au commentaire d'image et préparer l'entretien avec le juryLA SELECTION DES IEP DE BORDEAUX ET GRENOBLE - Les spécificités de chaque école : histoire, formations - Les lettres de motivation et les oraux propres à chaque école