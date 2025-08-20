Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Tremplin Sciences Po Paris, Bordeaux, Grenoble

Florent Vandepitte, Pierre-Emmanuel Guigo

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
SCIENCES PO PARIS : LE DOSSIER DE SELECTION ET L'ORAL - Les formations et l'histoire de Sciences Po Paris - Les étapes de la procédure de sélection - Les conseils pour compléter le dossier d'admission - 18 sujets pour s'entraîner au commentaire d'image et préparer l'entretien avec le juryLA SELECTION DES IEP DE BORDEAUX ET GRENOBLE - Les spécificités de chaque école : histoire, formations - Les lettres de motivation et les oraux propres à chaque école

Par Florent Vandepitte, Pierre-Emmanuel Guigo
Chez Dunod

|

Auteur

Florent Vandepitte, Pierre-Emmanuel Guigo

Editeur

Dunod

Genre

Sciences politiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Tremplin Sciences Po Paris, Bordeaux, Grenoble par Florent Vandepitte, Pierre-Emmanuel Guigo

Commenter ce livre

 

Tremplin Sciences Po Paris, Bordeaux, Grenoble

Florent Vandepitte, Pierre-Emmanuel Guigo

Paru le 20/08/2025

208 pages

Dunod

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782100881147
9782100881147
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.