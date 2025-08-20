Inscription
La Belle et la Bête

Jeanne-Marie Leprince de Beaumont

Pour sauver son père, menacé de mort par une affreuse Bête, la Belle accepte de se sacrifier. Prisonnière dans le château de la créature, elle découvre un univers merveilleux où, sous des dehors monstrueux, se cache un aimable prince... TOUT POUR COMPRENDRE - Notes lexicales - Biographie de l'autrice - Contexte culturel et littéraire - Genèse et genre de l'oeuvre - Structure et personnages - Chronologie et carte mentale TOUT POUR APPROFONDIR - S'approprier la lecture - Etudier l'oeuvre - Arts et médias GROUPEMENTS DE TEXTES - Aux sources de La Belle et la Bête - Monstres et métamorphoses antiques AUTOUR DU CONTE.

Par Jeanne-Marie Leprince de Beaumont
Chez Flammarion

Auteur

Jeanne-Marie Leprince de Beaumont

Editeur

Flammarion

Genre

Collège

La Belle et la Bête

Jeanne-Marie Leprince de Beaumont

Paru le 20/08/2025

128 pages

Flammarion

3,00 €

9782080494566
