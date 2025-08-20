Pour sauver son père, menacé de mort par une affreuse Bête, la Belle accepte de se sacrifier. Prisonnière dans le château de la créature, elle découvre un univers merveilleux où, sous des dehors monstrueux, se cache un aimable prince... TOUT POUR COMPRENDRE - Notes lexicales - Biographie de l'autrice - Contexte culturel et littéraire - Genèse et genre de l'oeuvre - Structure et personnages - Chronologie et carte mentale TOUT POUR APPROFONDIR - S'approprier la lecture - Etudier l'oeuvre - Arts et médias GROUPEMENTS DE TEXTES - Aux sources de La Belle et la Bête - Monstres et métamorphoses antiques AUTOUR DU CONTE.