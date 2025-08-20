Tout pour préparer son voyage au Vietnam

Ce guide illustré unique, rédigé par deux spécialistes du pays du Dragon, propose près de 25 parcours thématiques à composer selon vos centres d'intérêt, la durée de votre séjour, les moyens de transport disponibles et votre budget. Gastronomique, nature, culturel, spirituel, insolite, romantique... , il y en aura pour tous les goûts et toutes les bourses ! De Hanoi à Hô Chi Minh-Ville en passant par Hué, la baie d'Halong et le delta du Mékong, le Vietnam dévoile ici ses plus beaux chemins. Amateurs de randonnées, de marchés au charme incomparable, de longues balades en ville ou sur l'eau, amoureux de paysages en rizières et de villages authentiques, vous trouverez toutes les informations pour faire de ce voyage celui de votre vie ! Des focus pratiques sur l'histoire et la culture vietnamienne vous guideront dans l'organisation de votre périple et la découverte d'un pays fascinant et multifacettes ! - Des cartes précises et téléchargeables pour chaque itinéraire - Des astuces, bons plans et conseils d'hébergement, de restauration et de transport pour planifier au mieux votre séjour - Les mots utiles et les recommandations de l'auteur