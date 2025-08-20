Inscription
Valentin Verthé

ActuaLitté
- Sais-tu qu'il est impossible de se lécher son coude ? - Quel est le prénom le plus répandu sur Terre ? - Qui a été le modèle de la Statue de la Liberté ? - Sais-tu que je peux lire dans tes pensées ? - Combien de miel une abeille produit-elle au cours de sa vie ? Plus de 212 questions-réponses sur des faits incroyables ! Les questions sont réparties en 4 parties, séparées par des intercalaires : - Petites et grosses bêtes - Trucs et astuces - Le corps humain - Les sciences - Chaque question-réponse est illustrée par un dessin amusant, le tout dans une maquette ludique, parfaitement adaptée aux 6/8 ans. - Un collectif de 4 illustrateur. rice. s, permettant de donner une identité particulière à chacun des 4 thèmes. - Un objet-livre original avec une reliure spirale, des intercalaires et une fermeture amusante, qui rendent cet ouvrage très agréable à utiliser et à prendre en main, aussi bien pour les enfants que pour les parents !

Par Valentin Verthé
Chez Larousse

Auteur

Valentin Verthé

Editeur

Larousse

Genre

Autres encyclopédies (6 à 10 a

Ça alors !

Valentin Verthé

Paru le 03/09/2025

112 pages

Larousse

16,99 €

9782036078239
