Ça alors !

- Sais-tu qu'il est impossible de se lécher son coude ? - Quel est le prénom le plus répandu sur Terre ? - Qui a été le modèle de la Statue de la Liberté ? - Sais-tu que je peux lire dans tes pensées ? - Combien de miel une abeille produit-elle au cours de sa vie ? Plus de 212 questions-réponses sur des faits incroyables ! Les questions sont réparties en 4 parties, séparées par des intercalaires : - Petites et grosses bêtes - Trucs et astuces - Le corps humain - Les sciences - Chaque question-réponse est illustrée par un dessin amusant, le tout dans une maquette ludique, parfaitement adaptée aux 6/8 ans. - Un collectif de 4 illustrateur. rice. s, permettant de donner une identité particulière à chacun des 4 thèmes. - Un objet-livre original avec une reliure spirale, des intercalaires et une fermeture amusante, qui rendent cet ouvrage très agréable à utiliser et à prendre en main, aussi bien pour les enfants que pour les parents !