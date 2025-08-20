Inscription
#Beaux livres

Le chantier

Larousse jeunesse

ActuaLitté
Découvre tout sur le monde fascinant des chantiers : suit les étapes de construction d'un immeuble ou d'une route, apprends à nommer tous les engins de la bétonneuse au marteau piqueur, et à différencier le béton du goudron. A toi de coller le mur de béton soulevé par la grue, de coller le plot et les barrières de sécurité, et même la terre dans le tractopelle ! - Des autocollants aux formes adaptées aux tout-petits ! - Des grandes photos pour une meilleure appréhension du monde réel. - Un apprentissage où l'enfant s'éveille par l'expérience. A partir de 3 ans

Par Larousse jeunesse
Chez Larousse

|

Auteur

Larousse jeunesse

Editeur

Larousse

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

Le chantier

Larousse jeunesse

Paru le 20/08/2025

20 pages

Larousse

5,99 €

ActuaLitté
9782036078086
© Notice établie par ORB
