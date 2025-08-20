Le chantier

Découvre tout sur le monde fascinant des chantiers : suit les étapes de construction d'un immeuble ou d'une route, apprends à nommer tous les engins de la bétonneuse au marteau piqueur, et à différencier le béton du goudron. A toi de coller le mur de béton soulevé par la grue, de coller le plot et les barrières de sécurité, et même la terre dans le tractopelle ! - Des autocollants aux formes adaptées aux tout-petits ! - Des grandes photos pour une meilleure appréhension du monde réel. - Un apprentissage où l'enfant s'éveille par l'expérience. A partir de 3 ans