Les signes lunaires

Nathalie Ros

Souvent reléguée au second plan derrière le Soleil, la Lune est pourtant la gardienne de notre monde intérieur. Elle éclaire nos émotions, nos besoins profonds et notre mémoire intime. Dans cet ouvrage clair et inspirant, l'astrologue Nathalie Ros vous guide à la découverte de cet astre mystérieux pour mieux comprendre son infl uence dans votre thème astral et sur votre personnalité. A travers ces pages, vous découvrirez toutes les clés pour explorez votre ciel intérieur, accueillir vos émotions, écouter vos besoins et transformer vos blessures en force.

Par Nathalie Ros
Chez Hachette

Auteur

Nathalie Ros

Editeur

Hachette

Genre

Astrologie

Les signes lunaires

Nathalie Ros

Paru le 20/08/2025

144 pages

Hachette

17,90 €

9782019328696
