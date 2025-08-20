Les signes lunaires

Souvent reléguée au second plan derrière le Soleil, la Lune est pourtant la gardienne de notre monde intérieur. Elle éclaire nos émotions, nos besoins profonds et notre mémoire intime. Dans cet ouvrage clair et inspirant, l'astrologue Nathalie Ros vous guide à la découverte de cet astre mystérieux pour mieux comprendre son infl uence dans votre thème astral et sur votre personnalité. A travers ces pages, vous découvrirez toutes les clés pour explorez votre ciel intérieur, accueillir vos émotions, écouter vos besoins et transformer vos blessures en force.