Le livre des ombres

Les essentiels de la Wicca SORTILEGES, RITES, CHANTS, RECETTES, HUILES ET PLANTES Découvert dans une enveloppe en papier kraft usagé, ce manuscrit a été rédigé par Scott Cunningham au début des années 1980. Parsemé des notes manuscrites de son auteur, cet ouvrage pratique inédit livre tous les secrets de la Wicca récoltés pendant des années de recherches. Retrouvez ainsi : - Des sortilèges et rituels originaux ; - Des recettes de cuisine autour de la Wicca ; - Un lexique de plantes médicinales ; - Un grimoire de signes et de runes dessinés par Scott Cunningham ; - Et tous les essentiels de la Wicca ! Figure emblématique de la Wicca, auteur de nombreux livres, Scott Cunningham reste aujourd'hui encore une référence de la communauté magique. Ses livres sur la Wicca sont considérés comme des classiques, et ses écrits continuent d'inspirer et d'informer les nouveaux adeptes.