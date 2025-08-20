Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Le livre des ombres

Scott Cunningham

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les essentiels de la Wicca SORTILEGES, RITES, CHANTS, RECETTES, HUILES ET PLANTES Découvert dans une enveloppe en papier kraft usagé, ce manuscrit a été rédigé par Scott Cunningham au début des années 1980. Parsemé des notes manuscrites de son auteur, cet ouvrage pratique inédit livre tous les secrets de la Wicca récoltés pendant des années de recherches. Retrouvez ainsi : - Des sortilèges et rituels originaux ; - Des recettes de cuisine autour de la Wicca ; - Un lexique de plantes médicinales ; - Un grimoire de signes et de runes dessinés par Scott Cunningham ; - Et tous les essentiels de la Wicca ! Figure emblématique de la Wicca, auteur de nombreux livres, Scott Cunningham reste aujourd'hui encore une référence de la communauté magique. Ses livres sur la Wicca sont considérés comme des classiques, et ses écrits continuent d'inspirer et d'informer les nouveaux adeptes.

Par Scott Cunningham
Chez Hachette

|

Auteur

Scott Cunningham

Editeur

Hachette

Genre

Magie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le livre des ombres par Scott Cunningham

Commenter ce livre

 

Le livre des ombres

Scott Cunningham

Paru le 20/08/2025

288 pages

Hachette

9,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782019328603
9782019328603
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.