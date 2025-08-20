Inscription
Recettes pas chères Airfryer Ninja

Hachette Pratique

LE LIVRE OFFICIEL SPECIAL RECETTES PAS CHERES POUR UTILISER SON AIRFRYER NINJA® AU QUOTIDIEN, DE L'ENTREE JUSQU'AU DESSERT ! Grâce à l'Airfryer Ninja®, vous pouvez frire sans huile, rôtir, cuire, griller, réchauffer, faire croustiller ou déshydrater tous vos aliments préférés dans un seul et même appareil ! DECOUVREZ 50 RECETTES SAVOUREUSES POUR RENDRE VOTRE QUOTIDIEN PLUS GOURMAND : Pain apéro à partager à l'ail, mozzarella et fines herbesBagels au fromage frais, herbes, avocat et oeuf coulantGalettes de sarrasin, oeuf, comté râpé, muscade et champignons rôtisTomates et poivrons rouges farcis aux merguezNuggets de poisson à l'anethPommes confites cardamome et mielGros cookies à la banane, beurre de cacahuète, petits flocons d'avoineChips d'amandes caraméliséesGâteau de semoule complète à la vanille et cannelle

Hachette Pratique
Auteur

Hachette Pratique

Editeur

Hachette

Genre

Cuisine au robot

Recettes pas chères Airfryer Ninja

Hachette Pratique

Paru le 20/08/2025

128 pages

Hachette

5,95 €

9782017350057
