#Album jeunesse

Une histoire de Raiponce, et au dodo !

Hachette Jeunesse

ActuaLitté
Que se passe-t-il avant le film Raiponce ? Les nouvelles histoires de princesses... à collectionner ! - Retrouve ta Princesse Disney préférée au moment du coucher. Mets-toi au lit et plonge au coeur d'une de ses nouvelles aventures pour t'endormir avec de belles images plein la tête ! - Un petit album illustré de 32 pages pour découvrir une nouvelle histoire de Raiponce. Dès 3 ans. L'histoire : Mère Gothel est absente et Raiponce s'ennuie dans sa tour... Lorsque le soleil se couche, tout devient effrayant. En voyant l'énorme lune brillante, la princesse e une idée : et si Pascal et elle inventaient des jeux nocturnes rigolos ? Imprimé et fabriqué en France

Par Hachette Jeunesse
Chez Hachette

|

Auteur

Hachette Jeunesse

Editeur

Hachette

Genre

Films Disney

Une histoire de Raiponce, et au dodo !

Hachette Jeunesse

Paru le 20/08/2025

32 pages

Hachette

5,95 €

ActuaLitté
9782017327301
