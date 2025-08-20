Une histoire de Raiponce, et au dodo !

Que se passe-t-il avant le film Raiponce ? Les nouvelles histoires de princesses... à collectionner ! - Retrouve ta Princesse Disney préférée au moment du coucher. Mets-toi au lit et plonge au coeur d'une de ses nouvelles aventures pour t'endormir avec de belles images plein la tête ! - Un petit album illustré de 32 pages pour découvrir une nouvelle histoire de Raiponce. Dès 3 ans. L'histoire : Mère Gothel est absente et Raiponce s'ennuie dans sa tour... Lorsque le soleil se couche, tout devient effrayant. En voyant l'énorme lune brillante, la princesse e une idée : et si Pascal et elle inventaient des jeux nocturnes rigolos ? Imprimé et fabriqué en France