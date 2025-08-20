Just wanna be your brother

Rien ne laissait supposer que ces deux-là seraient inséparables. Zach, le musicien en herbe, toujours le nez plongé dans son carnet de chansons. Ash, le joueur de baseball, dont l'air inaccessible fait craquer toutes les filles. Pourtant, s'ils pouvaient passer chaque minute de leur existence ensemble, ils le feraient sans hésiter. Mais les années lycée amènent avec elles leur lot de bouleversements. Les premiers amours, les premiers coeurs brisés, les premiers secrets... Leur lien unique semble plus solide que jamais. Mais pourra-t-il vraiment résister à tout ? Prix des lecteurs Babelio 2023 - Catégorie Young adult.