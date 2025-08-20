Inscription
#Bande dessinée jeunesse

Just wanna be your brother

Nine Gorman, Mathieu Guibé

Rien ne laissait supposer que ces deux-là seraient inséparables. Zach, le musicien en herbe, toujours le nez plongé dans son carnet de chansons. Ash, le joueur de baseball, dont l'air inaccessible fait craquer toutes les filles. Pourtant, s'ils pouvaient passer chaque minute de leur existence ensemble, ils le feraient sans hésiter. Mais les années lycée amènent avec elles leur lot de bouleversements. Les premiers amours, les premiers coeurs brisés, les premiers secrets... Leur lien unique semble plus solide que jamais. Mais pourra-t-il vraiment résister à tout ? Prix des lecteurs Babelio 2023 - Catégorie Young adult.

Par Nine Gorman, Mathieu Guibé
Chez Hachette

|

Auteur

Nine Gorman, Mathieu Guibé

Editeur

Hachette

Genre

Romans, témoignages & Co

Just wanna be your brother

Nine Gorman, Mathieu Guibé

Paru le 20/08/2025

464 pages

Hachette

6,90 €

9782017297598
© Notice établie par ORB
