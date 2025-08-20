Inscription
#Beaux livres

Bouquets comme des recettes

Hachette

ActuaLitté
Pour la décoratrice d'intérieure Zoé de las Cases, une maison doit raconter l'histoire de ses occupants, être pensée comme un havre de paix où s'entremêlent souvenirs de famille, nid douillet et art de vivre. Dans cet ouvrage, elle raconte son amour pour les fleurs, le jardin et le potager, et donne une collection d'idées, de bouquets et autres arrangements floraux, de DIY que l'on peut créer à partir du végétal. Elle partage ainsi son goût pour les accords chromatiques délicats qui, depuis, ont fait sa signature, ses astuces déco pour bien penser un intérieur fleuri et végétal et ses nombreuses inspirations. Elle s'appuie sur de nombreux exemples, y compris sa propre maison, et propose des idées pour chacune des pièces de la maison, de la cuisine à la chambre à coucher, du style bohème à industriel. Décorer et végétaliser sont les maîtres mots de ce très beau livre, véritable guide pratique fourmillant d'idées faciles et inspirantes pour créer une maison où il fait bon vivre. Plus de 60 DIY. Des créations très tendance. Pour les débutants comme les plus expérimentés.

Par Hachette
Chez Hachette

|

Auteur

Hachette

Editeur

Hachette

Genre

Bricolage et création

Bouquets comme des recettes

Hachette

Paru le 20/08/2025

144 pages

Hachette

24,95 €

ActuaLitté
9782017244844
© Notice établie par ORB
