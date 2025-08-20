Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Manga

L'Atelier des Sorciers Tome 14

Kamome Shirahama, Fédoua Lamodière, Shuji Takizawa

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Kustas et Dagda se sont enfin retrouvés. Arrivés à la tour-infirmerie, ils n'ont plus qu'à attendre d'être pris en charge par les médecins. Mais au même moment, Kieffrey sent un terrible pressentiment lui parcourir l'échine. De son côté, Coco a trouvé une stratégie pour protéger les habitants du monstre qui attaque la ville. Son plan va mobiliser beaucoup de sorciers et va demander une grande préparation... mais sera-t-il accepté par la communautédes sorciers ?

Par Kamome Shirahama, Fédoua Lamodière, Shuji Takizawa
Chez Pika Edition

|

Auteur

Kamome Shirahama, Fédoua Lamodière, Shuji Takizawa

Editeur

Pika Edition

Genre

Seinen/Homme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'Atelier des Sorciers Tome 14 par Kamome Shirahama, Fédoua Lamodière, Shuji Takizawa

Commenter ce livre

 

L'Atelier des Sorciers Tome 14

Kamome Shirahama trad. Fédoua Lamodière

Paru le 20/08/2025

168 pages

Pika Edition

7,70 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791043301773
9791043301773
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.