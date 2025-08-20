Inscription
#Manga

Brave Bell Tome 4

Meeb, Okane

Entre le coeur et la justice, les desseins d'un fils de yakuza. Sôji et ses camarades se sont alliés aux Brave Bell pour repousser les Legal Laugh ! Mais l'ennemi ne tarde pas à se diriger vers sa prochaine cible, à savoir Shirogane Safety, la banque du milieu de la pègre. Sôji décide alors de suivre l'idée de Yûsei Ishida, le chef des Brave Bell, et de faire front commun avec Shirogane Safety. Ils vont devoir affronter des utilisateurs de Divinfernos et des Eveillés. Et Sôji va se retrouver face au traitre Yuminari, son frère à la tête d'une redoutable troupe d'élite !

Par Meeb, Okane
Chez Bamboo Editions

|

Auteur

Meeb, Okane

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Shonen/garçon

Brave Bell Tome 4

Meeb, Okane

Paru le 20/08/2025

192 pages

Bamboo Editions

7,50 €

Lire un extrait
Scannez le code barre 9791041111749
9791041111749
© Notice établie par ORB
