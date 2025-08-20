Inscription
#Album jeunesse

Les campeurs

Florent Chamiot-Poncet

ActuaLitté
Pour la première fois, nos deux héros ont l'autorisation de planter une tente canadienne au fond du jardin de leurs grands-parents Mais au moment de dormir, le goût du jeu s'empare des deux enfants, portés par un imaginaire débridé. Tour à tour dans la peau d'astronautes, de créatures fantastiques ou d'explorateurs des fonds marins, les apprentis campeurs vont mettre à l'épreuve la patience de Papi. Au fil de sa lecture, l'enfant aura la possibilité, grâce à un ingénieux système de flaps, de monter très simplement huit tentes différentes. Pour chacune d'elles, l'illustrateur designeur Florent Chamiot-Poncet a imaginé un univers visuel singulier, que les lecteurs auront le loisir d'investir comme autant d'espaces de jeu. Le plaisir des premières expériences de camping, autant que l'univers très riche des cabanes d'enfants, sont transposés à l'échelle d'un livre pour une expérience de lecture ludique et immersive.

Par Florent Chamiot-Poncet
Chez Sarbacane Editions

|

Auteur

Florent Chamiot-Poncet

Editeur

Sarbacane Editions

Genre

Livres animés (3 ans et +)

Les campeurs

Florent Chamiot-Poncet

Paru le 20/08/2025

22 pages

Sarbacane Editions

13,90 €

9791040807551
© Notice établie par ORB
