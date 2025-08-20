La sorcière de Londres

Londres, 1918. Tandis que tous les hommes sont sur le front, les femmes occupent leurs postes et jouissent d'une liberté nouvelle qui apporte un peu de lumière à des journées ternies par la guerre. Et ce n'est pas sans déplaire à l'une d'elle, particulièrement : Stella Benson, écrivaine et amie de Virginia Woolf - sans connaître son succès-, chérit son indépendance, son célibat et une vie sans homme. Mais en temps de guerre, l'argent manque, les ventres sont vides et les nouvelles des combats, peu réjouissantes. Alors, pour oublier l'atmosphère pesante d'un avenir incertain, Stella écrit et imagine la vie de Sarah Brown, une secrétaire de l'administration anglaise de son âge, au quotidien morose jusqu'au jour où elle rencontre Miss Watkins... qui n'est rien de moins qu'une sorcière, volant la nuit sur son balai pour empêcher les bombes de s'abattre sur Londres !