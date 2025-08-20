Inscription
#Manga

Shibatarian Tome 4

Nathalie Lejeune, Katsuya Iwamuro

Après avoir découvert que le point faible de Shibata est l'eau salée, Sato et ses compagnons essaient d'atteindre la terrasse où se trouve un réservoir d'eau. C'est alors que Genki Shibata, gonflé à bloc, fait son apparition. Watari s'effondre sous la puissance de ses poings. Alors que Sato sombre dans le désespoir, Shibata commence à lui raconter le "début de l'histoire. "... Mais de quoi s'agit-il exactement ? Katsuya Iwamuro est un jeune auteur très prometteur du JUMP+. Après un premier one shot (Armageddon wa Mata Ashita) en 2020, il créé en 2023 Shibatarian, son premier récit sérialisé. Publiée sur Manga plus en anglais, cette oeuvre est devenue virale, de nombreuses vidéos commentant le titre circulent sur Internet. Les lecteurs sont enthousiastes et dithyrambiques, et c'est sans aucun doute grâce au trait si particulier de l'artiste et à une intrigue envoûtante mêlant surnaturel et horreur.

Auteur

Editeur

Genre

Shonen/garçon

Commenter ce livre

 

Shibatarian Tome 4

Katsuya Iwamuro trad. Nathalie Lejeune

Paru le 20/08/2025

7,29 €

9791039138154
