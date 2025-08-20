Héros des rues

Peter Parker et Mary Jane Watson, c'est fini ! Spider-Man trouvera-t-il le réconfort dans les bras de Kitty Pryde, le plus jeune membre des X-Men ? Spidey aura d'ailleurs bien besoin de son aide face à des menaces telles que Silver Sable ou le Vautour ! Alors que l'univers Ultimate nouvelle version, fait des ravages en librairie avec ULTIMATE UNIVERSE, il est d'autant plus savoureux de redécouvrir la première série Ultimate Spider-Man, qui détient le record de la série Marvel avec le tandem artistique le plus stable ! Avec ce volume, Bendis et Bagley approchent du cap des 100 numéros passés ensemble sur la série... et ce n'est pas fini !