Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Comics

Héros des rues

Brian Michael Bendis, Mark Bagley

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Peter Parker et Mary Jane Watson, c'est fini ! Spider-Man trouvera-t-il le réconfort dans les bras de Kitty Pryde, le plus jeune membre des X-Men ? Spidey aura d'ailleurs bien besoin de son aide face à des menaces telles que Silver Sable ou le Vautour ! Alors que l'univers Ultimate nouvelle version, fait des ravages en librairie avec ULTIMATE UNIVERSE, il est d'autant plus savoureux de redécouvrir la première série Ultimate Spider-Man, qui détient le record de la série Marvel avec le tandem artistique le plus stable ! Avec ce volume, Bendis et Bagley approchent du cap des 100 numéros passés ensemble sur la série... et ce n'est pas fini !

Par Brian Michael Bendis, Mark Bagley
Chez Panini comics

|

Auteur

Brian Michael Bendis, Mark Bagley

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Héros des rues par Brian Michael Bendis, Mark Bagley

Commenter ce livre

 

Héros des rues

Brian Michael Bendis, Mark Bagley

Paru le 20/08/2025

352 pages

Panini comics

9,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791039136433
9791039136433
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.