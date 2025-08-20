Star Wars, Dark Vador - Le seigneur noir des Sith

Anakin Skywalker appartient désormais au passé. En se tournant vers le côté obscur de la Force, l'ancien Jedi a disparu et est devenu Dark Vador, le puissant vassal de l'Empereur Palpatine. Ce dernier lui confie sa première mission : obtenir son propre sabre laser. Après cela, nous pourrons découvrir quelle place il se taille dans la hiérarchie impériale, ses relations avec l'Inquisitorus et Tarkin, et assister à la création de sa forteresse sur Mustafar. Après les publications en kiosque, 100%, Absolute et Deluxe, le récit Dark Vador : Le Seigneur Noir des Sith (sans aucun doute l'un des "classiques" des comics Star Wars) débarque dans ce qui sera très probablement son format le plus pérenne : un Omnibus de plus de 600 pages.