#Comics

Star Wars, Dark Vador - Le seigneur noir des Sith

Charles Soule, Giuseppe Camuncoli

Anakin Skywalker appartient désormais au passé. En se tournant vers le côté obscur de la Force, l'ancien Jedi a disparu et est devenu Dark Vador, le puissant vassal de l'Empereur Palpatine. Ce dernier lui confie sa première mission : obtenir son propre sabre laser. Après cela, nous pourrons découvrir quelle place il se taille dans la hiérarchie impériale, ses relations avec l'Inquisitorus et Tarkin, et assister à la création de sa forteresse sur Mustafar. Après les publications en kiosque, 100%, Absolute et Deluxe, le récit Dark Vador : Le Seigneur Noir des Sith (sans aucun doute l'un des "classiques" des comics Star Wars) débarque dans ce qui sera très probablement son format le plus pérenne : un Omnibus de plus de 600 pages.

Par Charles Soule, Giuseppe Camuncoli
Panini comics

Auteur

Charles Soule, Giuseppe Camuncoli

Editeur

Panini comics

Genre

Comics divers

Star Wars, Dark Vador - Le seigneur noir des Sith

Charles Soule, Giuseppe Camuncoli

Paru le 20/08/2025

624 pages

Panini comics

70,00 €

9791039135658
