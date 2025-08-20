Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Roman jeunesse

La trilogie des gemmes

Kerstin Gier

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Gwendolyn, 16 ans, vit à Londres la vie classique d'une lycéenne, du moins en apparence. Car sa famille a un secret : certaines filles sont porteuses du gène du voyage dans le temps. Ces élues ont leur équivalent masculin dans une autre famille britannique : les De Villiers. Tous sont liés à un mystérieux personnage du 18e siècle, le comte de Saint-Germain, qui a conçu un appareil permettant aux porteurs du gène de voyager dans le temps et d'oeuvrer pour le bien contre le mal. Onze voyageurs se sont déjà succédé. Gwendolyn est la douzième. Chacun est désigné par une couleur et une pierre. Gwendolyn est le rouge, le rubis.

Par Kerstin Gier
Chez Bayard jeunesse

|

Auteur

Kerstin Gier

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La trilogie des gemmes par Kerstin Gier

Commenter ce livre

 

La trilogie des gemmes

Kerstin Gier

Paru le 20/08/2025

352 pages

Bayard jeunesse

8,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791036384585
9791036384585
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.