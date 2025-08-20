La trilogie des gemmes

Gwendolyn, 16 ans, vit à Londres la vie classique d'une lycéenne, du moins en apparence. Car sa famille a un secret : certaines filles sont porteuses du gène du voyage dans le temps. Ces élues ont leur équivalent masculin dans une autre famille britannique : les De Villiers. Tous sont liés à un mystérieux personnage du 18e siècle, le comte de Saint-Germain, qui a conçu un appareil permettant aux porteurs du gène de voyager dans le temps et d'oeuvrer pour le bien contre le mal. Onze voyageurs se sont déjà succédé. Gwendolyn est la douzième. Chacun est désigné par une couleur et une pierre. Gwendolyn est le rouge, le rubis.