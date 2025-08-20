Inscription
#Roman francophone

L'épopée de Rama

Catherine Moreau

ActuaLitté
NOUVEAU : Ecoutez gratuitement toute l'année des extraits de l'oeuvre correspondant au passages étudiés dans le dossier pédagogique. Découvrez le détail de l'offre sur cette page (Lien -> https : //www. belin-education. com/classico-ecoutez-lire). NOUVELLE MAQUETTE TOUT EN COULEURS Héros d'une grande destinée, Rama est un prince noble et valeureux, promis au trône. Mais une trahison l'exile dans la forêt avec son épouse Sita et son frère Laksmana. Quand la terrible créature Ravana enlève Sita, Rama se lance dans une quête épique pour la retrouver, affrontant démons, épreuves et batailles. Inspiré d'un grand texte fondateur de l'Inde, L'Epopée de Rama est un récit d'aventure, de courage et d'amour, où dieux et héros se mêlent pour défendre le bien et rétablir l'ordre du monde.

Par Catherine Moreau
Chez Belin

|

Auteur

Catherine Moreau

Editeur

Belin

Genre

Collège

L'épopée de Rama

Catherine Moreau

Paru le 20/08/2025

Belin

4,90 €

ActuaLitté
9791035843311
© Notice établie par ORB
