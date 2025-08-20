Prose du Transsibérien et autres poèmes

NOUVEAU : Ecoutez gratuitement toute l'année des extraits de l'oeuvre correspondant au passages étudiés dans le dossier pédagogique. Découvrez le détail de l'offre sur cette page (Lien -> https : //www. belin-education. com/classico-ecoutez-lire). NOUVELLE MAQUETTE Voyageur infatigable et poète du mouvement, Blaise Cendrars nous entraîne à bord du mythique Transsibérien, à travers les paysages de la Russie en guerre, les souvenirs d'adolescence et les visions d'un monde en pleine mutation. Aux côtés de la mystérieuse Jeanne, il nous livre un poème-fleuve, libre et moderne, où se mêlent aventure, rêve et révolution. Avec Les Pâques à New York et Le Panama, cette anthologie révèle un poète audacieux, en quête d'absolu et d'ailleurs.