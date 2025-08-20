La ferme des animaux

NOUVEAU : Ecoutez gratuitement toute l'année des extraits de l'oeuvre correspondant au passages étudiés dans le dossier pédagogique. Découvrez le détail de l'offre sur cette page (Lien -> https : //www. belin-education. com/classico-ecoutez-lire). NOUVELLE MAQUETTE TOUT EN COULEURS Un jour, les animaux de la ferme se révoltent contre leur maître et prennent le pouvoir, rêvant d'un monde plus juste et plus libre. Mais peu à peu, les idéaux s'effacent et une nouvelle tyrannie s'installe... A travers cette fable percutante, George Orwell nous livre une réflexion saisissante sur le pouvoir et ses dérives.