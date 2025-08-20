Inscription
#Roman francophone

La ferme des animaux

George Orwell, Virginie Manouguian, Benoît Meunier

Un jour, les animaux de la ferme se révoltent contre leur maître et prennent le pouvoir, rêvant d'un monde plus juste et plus libre. Mais peu à peu, les idéaux s'effacent et une nouvelle tyrannie s'installe... A travers cette fable percutante, George Orwell nous livre une réflexion saisissante sur le pouvoir et ses dérives.

Par George Orwell, Virginie Manouguian, Benoît Meunier
Chez Belin

|

Auteur

George Orwell, Virginie Manouguian, Benoît Meunier

Editeur

Belin

Genre

Collège

La ferme des animaux

George Orwell trad. Philippe Mortimer

Paru le 20/08/2025

192 pages

Belin

4,30 €

9791035841973
