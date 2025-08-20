Inscription
#Roman francophone

Le Blé en herbe

Colette, Lydie Goutte

ActuaLitté
Dossier pédagogique de Lydie Goutte. Phil et Vinca se connaissent depuis l'enfance et partagent chaque été sur la côte bretonne. Mais cet été-là, tout change. Entre amitié et premiers émois amoureux, ils découvrent la complexité des sentiments et les tourments du passage à l'âge adulte. A travers une écriture sensible et poétique, Colette peint avec justesse la fragilité et la beauté des amours naissantes. Les points forts de l'édition "Déclic lycée" : LIRE Le texte enrichi de nombreuses images dans une mise en page vivante et aérée. COMPRENDRE Des questionnaires et des activités ludiques pour s'approprier le texte. RETENIR Un dossier complet et accessible pour retenir l'essentiel. PROLONGER Un groupement de textes et des conseils pour compléter la lecture. + Un CARNET DE LECTURE et le résumé de l'oeuvre en BD !

Par Colette, Lydie Goutte
Chez Belin

|

Auteur

Colette, Lydie Goutte

Editeur

Belin

Genre

Lycée

Le Blé en herbe

Colette

Paru le 20/08/2025

240 pages

Belin

3,95 €

ActuaLitté
9791035841355
© Notice établie par ORB
