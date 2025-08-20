Inscription
L'adversaire

Emmanuel Carrère, Marianne Hubac

ActuaLitté
NOUVEAU : Ecoutez gratuitement toute l'année des extraits de l'oeuvre correspondant au passages étudiés dans le dossier pédagogique, lus par Emmanuel Carrère ! Découvrez le détail de l'offre sur cette page (Lien -> https : //www. belin-education. com/classico-ecoutez-lire). NOUVELLE MAQUETTE Un matin de janvier 1993, Jean-Claude Romand assassine sa femme, ses enfants et ses parents avant de tenter, sans succès, de mettre fin à ses jours. Pourquoi cet homme, que tous croyaient médecin et chercheur à l'OMS, a-t-il commis l'irréparable ? Pendant dix-huit ans, il a bâti sa vie sur un mensonge, trompant famille et amis. A travers une enquête captivante, Emmanuel Carrère plonge dans l'esprit d'un homme hanté par le vide et livre un récit glaçant où la réalité dépasse la fiction.

Par Emmanuel Carrère, Marianne Hubac
Chez Belin

|

Auteur

Emmanuel Carrère, Marianne Hubac

Editeur

Belin

Genre

Lycée

L'adversaire

Emmanuel Carrère

Paru le 20/08/2025

285 pages

Belin

6,20 €

ActuaLitté
9791035840334
