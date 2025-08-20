L'adversaire

NOUVEAU : Ecoutez gratuitement toute l'année des extraits de l'oeuvre correspondant au passages étudiés dans le dossier pédagogique, lus par Emmanuel Carrère ! Découvrez le détail de l'offre sur cette page (Lien -> https : //www. belin-education. com/classico-ecoutez-lire). NOUVELLE MAQUETTE Un matin de janvier 1993, Jean-Claude Romand assassine sa femme, ses enfants et ses parents avant de tenter, sans succès, de mettre fin à ses jours. Pourquoi cet homme, que tous croyaient médecin et chercheur à l'OMS, a-t-il commis l'irréparable ? Pendant dix-huit ans, il a bâti sa vie sur un mensonge, trompant famille et amis. A travers une enquête captivante, Emmanuel Carrère plonge dans l'esprit d'un homme hanté par le vide et livre un récit glaçant où la réalité dépasse la fiction.