Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Roman francophone

Cyrano de Bergerac

Edmond Rostand, Cédric Hannedouche, Pierre Troullier

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
NOUVEAU : Visionnez l'intégralité de la pièce, de janvier à juin, ainsi que des extraits disponibles toute l'année, en flashant le QR Code présent dans l'ouvrage. Découvrez le détail de l'offre sur cette page (Lien -> https : //www. belin-education. com/classico-cyrano). NOUVELLE MAQUETTE TOUT EN COULEURS Cyrano de Bergerac est un homme hors du commun : poète brillant, bretteur redoutable, il ne recule devant aucun défi ! Mais derrière son panache et son esprit vif, il cache une blessure secrète : son grand nez, qu'il croit trop disgracieux pour être aimé. Epris de la belle Roxane, il n'ose lui avouer ses sentiments et prête ses mots à un autre, le beau Christian... Entre duels, poésie et émotions, cette pièce de théâtre nous plonge dans une histoire d'amour et de courage où les vrais héros ne sont pas toujours ceux que l'on croit. Un classique inoubliable, mêlant humour, action et tendresse !

Par Edmond Rostand, Cédric Hannedouche, Pierre Troullier
Chez Belin

|

Auteur

Edmond Rostand, Cédric Hannedouche, Pierre Troullier

Editeur

Belin

Genre

Collège

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Cyrano de Bergerac par Edmond Rostand, Cédric Hannedouche, Pierre Troullier

Commenter ce livre

 

Cyrano de Bergerac

Edmond Rostand

Paru le 20/08/2025

Belin

4,20 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791035839987
9791035839987
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.