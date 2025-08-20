La Vénus d'Ille

Dossier pédagogique de Séverine Grac. A Ille, une étrange statue de Vénus en bronze semble exercer une influence inquiétante sur ceux qui l'approchent. Lorsqu'un jeune homme insouciant place une bague de mariage à son doigt, un enchaînement d'événements troublants commence... Est-ce une simple coïncidence ou la statue est-elle réellement animée d'une force surnaturelle ? Entre réalisme et fantastique, Prosper Mérimée nous plonge dans un récit fascinant où le doute s'installe peu à peu, jusqu'au frisson final. LIRE Le texte enrichi de nombreuses images dans une mise en page vivante et aérée COMPRENDRE Des questionnaires et des activités ludiques pour s'approprier le texte RETENIR Un dossier complet et accessible pour retenir l'essentiel PROLONGER Un groupement de textes et des conseils pour compléter la lecture + ACCOMPAGNER De nombreux compléments numériques pour aider les élèves dans la lecture (le texte lu par un comédien, des extraits vidéo à visionner sur Internet, le texte accessible aux élèves DYS).