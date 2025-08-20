Ce refrain qui te plaît

"Je reprends mes rêves éveillés dans lesquels j'ouvre les grilles, les portes et les fenêtres. Et sans discrimination, ni casting, je laisse sortir chacun des fous et je mets le feu à un hôpital psychiatrique". Kora, quadra et mère célibataire, lutte pour protéger son fils Sol. Jeune adulte aux prises avec des troubles psychiques, il est suivi par un système de santé à bout de souffle. Dans sa ville, Kora trimbale son inquiétude, sa solitude et une valise rose fluo, d'appartements prêtés par les amis en chambres d'hôtel miteuses louées à des marchands de sommeil. Alors qu'elle assume sa condition de proche aidante, Kora interroge son devoir de mère : combien de temps peut-on soutenir quelqu'un sans sombrer soi-même ? Avec la poésie nerveuse qui caractérise son écriture, Nadège Erika nous livre un deuxième roman uppercut et incontournable sur la maternité et la santé mentale. A propos de l'autrice Nadège Erika est l'autrice de Mon petit. Ce premier roman très repéré par la critique était inspiré de sa propre histoire. Elle est éducatrice spécialisée et vit à Paris.