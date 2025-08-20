Inscription
#Roman francophone

Ce refrain qui te plaît

Nadège Erika

ActuaLitté
"Je reprends mes rêves éveillés dans lesquels j'ouvre les grilles, les portes et les fenêtres. Et sans discrimination, ni casting, je laisse sortir chacun des fous et je mets le feu à un hôpital psychiatrique". Kora, quadra et mère célibataire, lutte pour protéger son fils Sol. Jeune adulte aux prises avec des troubles psychiques, il est suivi par un système de santé à bout de souffle. Dans sa ville, Kora trimbale son inquiétude, sa solitude et une valise rose fluo, d'appartements prêtés par les amis en chambres d'hôtel miteuses louées à des marchands de sommeil. Alors qu'elle assume sa condition de proche aidante, Kora interroge son devoir de mère : combien de temps peut-on soutenir quelqu'un sans sombrer soi-même ? Avec la poésie nerveuse qui caractérise son écriture, Nadège Erika nous livre un deuxième roman uppercut et incontournable sur la maternité et la santé mentale. A propos de l'autrice Nadège Erika est l'autrice de Mon petit. Ce premier roman très repéré par la critique était inspiré de sa propre histoire. Elle est éducatrice spécialisée et vit à Paris.

Par Nadège Erika
Chez HarperCollins France

|

Auteur

Nadège Erika

Editeur

HarperCollins France

Genre

Littérature française

Ce refrain qui te plaît

Nadège Erika

Paru le 20/08/2025

288 pages

HarperCollins France

19,90 €

ActuaLitté
9791033919957
© Notice établie par ORB
