#Roman francophone

Mon homme marié

Madeleine Gray

"On peut rire de tout, même d'une histoire d'amour foireuse". A vingt-quatre ans, alors que tout le monde autour d'elle semble avoir glissé sans effort dans l'âge adulte, Hera passe ses journées à traîner avec son chien et à écouter en boucle des albums des Smiths. Engagée comme modératrice de commentaires, la voilà qui rencontre Arthur, un collègue plus âgé. Lorsqu'elle découvre qu'il est marié, il est déjà trop tard et, enivrée par la promesse d'un bonheur ordinaire, Hera s'engage, tête baissée, dans une liaison dévorante... Une histoire vieille comme le monde mais décrite avec une fraîcheur absolue et portée par la voix d'une génération en quête de sens, perdue dans l'océan des bullshit jobs et des discussions intimes sur messageries instantanées. Une héroïne drôle, émouvante, courageuse et bouleversante de sincérité. Traduit de l'anglais (Australie) par Stéphane Roques A propos de l'autrice Madeleine Gray est libraire, romancière et critique littéraire. Elle vit à Sydney. Mon homme marié est son premier roman. "Un premier roman pétillant. Madeleine Gray est une écrivaine éblouissante, tout simplement un immense talent". Gilian Anderson "Imaginez l'intensité de Passion simple d'Annie Ernaux, la légèreté du Journal de Bridget Jones et l'irrévérence de Fleabag". The Sunday Times

Par Madeleine Gray
Chez HarperCollins France

|

Auteur

Madeleine Gray

Editeur

HarperCollins France

Genre

Littérature anglo-saxonne

Commenter ce livre

 

Mon homme marié

Madeleine Gray

Paru le 03/09/2025

336 pages

HarperCollins France

8,60 €

9791033919407
© Notice établie par ORB
