Transmettre et éduquer à l'heure de Chat-GPT

L'Intelligence artificielle (IA), voici une révolution envoûtante et effrayante, provoquant l'enthousiasme autant qu'une sourde inquiétude. Au-delà de la légitime sidération devant cet incroyable développement technologique dont on nous promet qu'il va révolutionner nos vies, parents et éducateurs se sentent un peu démunis : Comment faire face ? Comment éduquer les enfants à s'en servir ? Cela balayera-t-il tous les emplois existants ? L'intelligence humaine sera-t-elle submergée ? C'est tout l'enjeu de ce livre. Jean Pouly nous propose de relever 12 défis qui se présentent à tous, parents, éducateurs, mais aussi chacun de nous, pour mieux comprendre l'IA et faire en sorte qu'elle serve le progrès humain plutôt que de conduire à sa disparition. "Ne pas subir" pourrait être la devise de l'auteur. Ni technophile ni technophobe, Jean Pouly analyse en effet ce que les innovations multiples de l'IA peuvent apporter, tout en conservant un regard argumenté et critique sur leur évolution. Un essai lucide et pratique qui permettra à chacun de mieux comprendre et appréhender l'IA, afin de tout simplement mieux la maîtriser. Consultant, formateur et conférencier depuis 25 ans, Jean Pouly accompagne la transition numérique des organisations. Après avoir dirigé l'Agence mondiale de solidarité numérique, il fonde en 2012 Econum, son cabinet de conseil sur le numérique durable. Enseignant en culture numérique, il est aussi le créateur du Smartphone Show®, un atelier de dialogue pour améliorer l'usage du smartphone. Observateur critique du numérique, il a animé sur RCF l'émission "Des souris et des hommes" , explorant ses enjeux sociétaux.