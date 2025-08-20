Inscription
Un sort gravé dans les os

Danielle L. Jensen, Sophie Barthélémy, Didier Graffet

Découvrez la suite et fin de la nouvelle saga de Danielle L. Jensen (Le Pont des Tempêtes), inspirée de la mythologie nordique et alliant Fantasy épique et bouleversante histoire d'amour ! Le secret de sa lignée désormais dévoilé, Freya se trouve au coeur d'une prédiction annonçant que la magie de son sang fera des milliers de victimes. Prête à tout pour conjurer ce sombre destin, elle prend le risque de s'allier au pire ennemi du Skaland dans l'espoir d'obtenir des réponses. Malgré ce qui sépare désormais Freya et Bjorn, le pacte de sang entre eux la contraint à rester auprès de lui tandis qu'elle cherche un moyen d'éviter la guerre qui se prépare. Ses pouvoirs la conduisent aux sans-destin au service du roi Harald, le souverain du Nordeland. Une alliance qui n'est pas au goût de tous : si la flamme du désir qui brûle entre eux demeure toujours aussi vive, la méfiance de Bjorn à l'égard de la voie que Freya s'apprête à emprunter menace de creuser davantage le fossé qui les sépare. Aux portes de la guerre, dieux et mortels doivent choisir leurs armes. Pourtant, c'est contre elle-même que Freya doit livrer la lutte la plus acharnée. Sera-t-elle le bouclier qui protégera son peuple ou la malédiction qui le mènera à sa perte ? " LE roman de l'année ! " Jennifer L. Armentrout, sur Un destin encré dans le sang " Une aventure qui se lit d'une traite et apporte un souffle nouveau aux mythes nordiques comme à la Romantasy. " Booklist " Danielle L. Jensen plonge le lecteur dans un monde glacial et violent, mais où brûle aussi le feu des passions... Un incontournable du genre. " Library Journal " Envoûtant et sexy... Avec son héroïne intrépide et son sulfureux héros, ce roman incarne la Fantasy romantique parfaite. " Elise Kova

Par Danielle L. Jensen, Sophie Barthélémy, Didier Graffet
Chez Bragelonne

Auteur

Danielle L. Jensen, Sophie Barthélémy, Didier Graffet

Editeur

Bragelonne

Genre

Fantasy

Un sort gravé dans les os

Danielle L. Jensen trad. Sophie Barthélémy

Paru le 20/08/2025

408 pages

Bragelonne

28,00 €

9791028138363
