Mercato Show

Alessandra Dottori, Aré

Découvrez l'incroyable histoire de Zandro Cizo, un chat tigré de 17 ans, future star du ballon rond. D'abord jugé trop chétif pour ce sport, il devient l'espoir d'une Europe devenue fantomatique sur le plan footballistique. Sa chance, Cizo la devra à Mattéo Di Magio, ancien champion bien décidé à redorer le blason de son continent. Une BD faite de références au football d'hier et d'aujourd'hui. Un véritable caviar signé Aré. Pour petits et grands, sans hésitation ! Une nouvelle étape s'ouvre pour Cizo, confronté à un choix crucial pour son avenir. Entre la pression médiatique et ses propres incertitudes, saura-t-il prendre la bonne décision et mener son futur club jusqu'à la Ligue des champions ?

Par Alessandra Dottori, Aré
Chez Kennes

|

Auteur

Alessandra Dottori, Aré

Editeur

Kennes

Genre

BD jeunesse divers

Mercato Show

Aré

Paru le 20/08/2025

56 pages

Kennes

13,95 €

9782931300183
