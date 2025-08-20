Au pied du Mont-d'Or, à Rochejean, petit village de 800 habitants, existe une ferme au nom évocateur : la Batailleuse. Si ce nom vient du terrain où elle a été construite, il reflète aussi l'esprit qui y règne. Dans les années 1980, une bande de jeunes ouvrier·es ou établi·es s'y installe et développe au sein d'une association d'éducation populaire, le Claj (Club de loisirs et d'actions de la jeunesse), une activité d'élevage et un centre d'accueil, le Souleret. C'est aussi cette histoire du mouvement Claj, de " l'accueil pour tous ", de l'accès populaire aux loisirs et aux vacances qui est racontée ici. Pensé d'abord comme un lieu d'engagement politique, en lien avec les luttes ouvrières et les enjeux internationaux, l'association, après moult péripéties racontées dans ce livre, a perduré dans une démarche fidèle aux valeurs de départ mais également sensible aux questions écologiques et de développement local. Bataillant pour faire vivre dans une osmose tout à fait originale et quasi-unique une ferme productive et un centre d'accueil (classes vertes, colos, familles), l'équipe salariée s'organise en autogestion avec l'appui de nombreux et nombreuses bénévoles qui ont contribué à faire de la Batailleuse une référence en matière de pédagogie, d'agriculture et d'autogestion. Ce livre fait partie de la collection de témoignages vécus que les éditions REPAS proposent sous le titre " Pratiques utopiques ". Il a été écrit par deux personnes qui ont participé à cette histoire au cours des dix dernières années et qui ont, pour cela, interrogé des "ancien·nes" et exhumé des archives.