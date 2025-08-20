Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Beaux livres

Now I Won

Blaise Hofmann

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans ce récit digne d'un reportage de terrain, l'écrivain se questionne sur les aspects économiques du métier d'artiste, sa part entrepreunariale - et le rôle de l'enfance en milieu rural. Lors de conversations entrecoupées de mezcal et de fromages locaux, Claudia Comte se confie sur son statut de super-star de l'art contemporain, et sa volonté de questionner un monde en plein effondrement écologique. Qu'est-ce qui a amené cette vaudoise née dans le petit village de Grancy, "où l'on compte plus de vaches que d'êtres humains" , à exposer dans les plus grandes galeries de son époque ?

Par Blaise Hofmann
Chez Editions art&fiction

|

Auteur

Blaise Hofmann

Editeur

Editions art&fiction

Genre

Essais biographiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Now I Won par Blaise Hofmann

Commenter ce livre

 

Now I Won

Blaise Hofmann

Paru le 20/08/2025

96 pages

Editions art&fiction

14,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782889640942
9782889640942
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.