Dans ce récit digne d'un reportage de terrain, l'écrivain se questionne sur les aspects économiques du métier d'artiste, sa part entrepreunariale - et le rôle de l'enfance en milieu rural. Lors de conversations entrecoupées de mezcal et de fromages locaux, Claudia Comte se confie sur son statut de super-star de l'art contemporain, et sa volonté de questionner un monde en plein effondrement écologique. Qu'est-ce qui a amené cette vaudoise née dans le petit village de Grancy, "où l'on compte plus de vaches que d'êtres humains" , à exposer dans les plus grandes galeries de son époque ?