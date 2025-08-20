ACDC, c'est le groupe de tous les records : plus de 200 millions d'albums vendus à travers le monde, une exceptionnelle longévité depuis 1973 et des titres devenus cultes, de Highway to Hell à Power Up. Une véritable épopée rock qui traverse les décennies. Mais derrière ces records qui donnent le vertige, il y a d'abord une aventure humaine que cette biographie fait revivre. Une histoire de famille, celle de Malcolm et d'Angus Young. Au fil des années, les deux guitaristes au style inimitable traversent le succès mais aussi de nombreux drames auxquels le groupe a toujours réussi à survivre. Porté par des talents explosifs et un public qui se renouvelle sans cesse, ACDC a touché toutes les générations. Au point d'être devenu culte, symbole de l'énergie brute du hard rock. L'un des derniers géants du rock.