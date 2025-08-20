Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Polar

Les fleurs du mal

Hannah Dennison

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le village de Honeychurch est en ébullition. L'un des habitants a ramené d'un voyage en Turquie une jolie fiancée et tout le monde est ravi à l'idée d'un mariage. Une grande fête est organisée en leur honneur, mais entre l'entrée et le dessert, un villageois est retrouvé mort noyé dans le lac du domaine. Un meurtre ? C'est probable, d'autant que dans quelques jours doit se tenir le concours floral où le plus beau jardin sera récompensé et la concurrence est féroce. De là à imaginer que certains veulent se débarrasser de leurs concurrents, il n'y a qu'un pas. Lorsqu'un deuxième crime est commis, Kat la détective amateur sait qu'il n'y a pas de temps à perdre. Elle doit absolument découvrir le pot aux roses avant que le meurtrier lui coupe l'herbe sous le pied et ne sème d'autres cadavres...

Par Hannah Dennison
Chez City Editions

|

Auteur

Hannah Dennison

Editeur

City Editions

Genre

Romans policiers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les fleurs du mal par Hannah Dennison

Commenter ce livre

 

Les fleurs du mal

Hannah Dennison

Paru le 20/08/2025

304 pages

City Editions

18,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782824630274
9782824630274
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.