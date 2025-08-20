Journal secret de mes 10 ans

Un journal intime magique pour les filles de 10 ans ! Un véritable trésor pour les petites rêveuses qui veulent garder leurs pensées bien à l'abri. Idéal pour offrir en cadeau d'anniversaire ou à Noël ! Un vrai journal secret avec cadenas Grâce à son joli cadenas et sa clé assortie, tous les secrets sont protégés. Le stylo en forme de clé ajoute une touche de mystère et de magie à l'écriture ! Une couverture girly et brillante La couverture est décorée d'éléments brillants collés pour un effet scintillant irrésistible. Un design tendance et féérique qui plaira à toutes les filles de 10 ans. Des pages créatives et guidées Des pages d'écriture pour raconter son quotidien ou ses émotions Des pages guidées pour parler de soi, ses rêves, sa famille, ses passions Des coloriages et illustrations à personnaliser pour développer sa créativité Accessoires inclus : Un stylo original en forme de clé Un cadenas avec deux clés Une planche de stickers trop mignons Des bandes autocollantes pour sceller des pages secrètes Le cadeau parfait pour une fille de 10 ans Ce journal est une superbe idée de cadeau pour les filles qui aiment écrire, dessiner et rêver. Un carnet intime complet, ludique et sécurisé, pour se raconter en toute liberté.