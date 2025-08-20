Une perspective historique complète de l'évolution théorique et pratique de la pédagogie Comment les idées et les pratiques pédagogiques ont-elles évolué et continuent-elles de le faire ? Quelles sont leurs influences et leurs répercussions sur la formation des jeunes, des adultes et des enseignants eux-mêmes ? C'est à ces questions qu'entend répondre cet ouvrage en jetant un regard éclairant sur l'histoire des théories et des pratiques pédagogiques en Occident. De l'Antiquité à la naissance de l'école au Moyen Age, de l'éducation humaniste de la Renaissance à la pédagogie nouvelle du XXesiècle, les grands courants de pensée et les figures marquantes de l'évolution de la pédagogie sont présentés ici par des spécialistes du domaine qui mettent en lumière l'extraordinaire fécondité de cette science pour l'exercice du métier d'enseignant.