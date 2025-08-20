Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Roman francophone

Le mode avion

Laurent Nunez

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Choulier et Meinhof étaient de jeunes professeurs de grammaire, discrets, charmants, ambitieux et doués : mais par-delà le goût de l'apprentissage, h volupté de l'étude, la passion de la transmission, tous ces beaux et nobles sentiments dont leurs proches les félicitaient - et qu'ils ne ressentaient vraisemblablement pas -, ils auraient aimé découvrir quelque chose, apposer leurs deux noms sur un nouveau continent mental, déterrer un trésor philologique, construire un beau système philosophique, présenter au monde, enfin ! , une théorie incroyablement neuve.

Par Laurent Nunez
Chez Rivages

|

Auteur

Laurent Nunez

Editeur

Rivages

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail
Retrouver tous les articles sur Le mode avion par Laurent Nunez

Commenter ce livre

 

Le mode avion

Laurent Nunez

Paru le 20/08/2025

224 pages

Rivages

8,70 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782743668013
9782743668013
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.