Max et Laurence, jeune couple sans histoires, ont prévu de passer leurs vacances au camping du Lac aux sables avec leur petite fille Charlie. A peine sont-ils arrivés que l'enfant plonge dans le lac et s'en donne à coeurjoie. La joie sera de courte durée. Le propriétaire du camping va tout faire déraper et enclencher un engrenage fatal. Une décision prise sur un coup de tête, un mauvais chemin, une météo dantesque, un homme rattrapé par une violence qu'il ne soupçonnait pas, tout va basculer dans l'horreur pour cette famille.