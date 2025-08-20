Avec Tovaangar, Céline Minard nous offre une version lumineuse du monde d'après. Si la civilisation humaine n'est plus, ses vestiges demeurent, énigmatiques et insistants. Les règnes de la matière et du vivant s'enchevêtrent avec de nouvelles lois, de nouveaux codes, un nouveau langage dont on devine qu'il est pour l'autrice une subtile déconstruction du nôtre. Autour de ce qui reste d'une ville, Los Angeles, renommée Hidden, dont la géographie est omniprésente, elle campe un univers d'êtres insolites et fascinants. Au coeur de l'oeuvre brillent la figure de Paayme Paxaayt, rivière de l'Ouest, et l'esprit d'aventure d'Amaryllis Swansun et de ses coequipiers lancés dans une singulière "expédition" . Des déserts aux canyons, en passant par les forêts et le cours de l'eau, ils découvriront une faune et une flore luxuriantes, mais aussi des cultures ayant tissé un lien inédit avec leur environnement. Porté par une écriture à la croisée des genres et à l'ampleur inégalée, ce roman au souffle épique nous emporte dans une aventure littéraire inouïe. Dans ce grand récit démiurgique, Céline Minard nous livre, dans la lignée du Dernier Monde et de Faillir être flingué, une fable philosophique et écologique sur le réenchantement du monde.