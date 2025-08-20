Le rêve du jaguar

Antonio, abandonné à la naissance à Maracaibo, est promis à une vie de mendicité. C'est sans compter sur son énergie et les incroyables rencontres parsemant son chemin. Vendeur de cigarettes, homme à tout faire dans une maison close... il sera finalement chirurgien. A ses côtés, une compagne d'exception, première femme médecin de la région : Ana Maria. Repoussant les limites, affrontant les révolutions soulevant leur pays tout le long du XXe siècle, ils donnent un jour naissance à Venezuela. Aussi déterminée et courageuse que ses parents, elle se bat à son tour pour s'accomplir... ailleurs, car elle n'a d'yeux que pour Paris. C'est dans le carnet de son fils Cristobal que les mille histoires de cette famille hors du commun pourront, enfin, s'ancrer.