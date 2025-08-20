Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Roman francophone

Le rêve du jaguar

Miguel Bonnefoy

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Antonio, abandonné à la naissance à Maracaibo, est promis à une vie de mendicité. C'est sans compter sur son énergie et les incroyables rencontres parsemant son chemin. Vendeur de cigarettes, homme à tout faire dans une maison close... il sera finalement chirurgien. A ses côtés, une compagne d'exception, première femme médecin de la région : Ana Maria. Repoussant les limites, affrontant les révolutions soulevant leur pays tout le long du XXe siècle, ils donnent un jour naissance à Venezuela. Aussi déterminée et courageuse que ses parents, elle se bat à son tour pour s'accomplir... ailleurs, car elle n'a d'yeux que pour Paris. C'est dans le carnet de son fils Cristobal que les mille histoires de cette famille hors du commun pourront, enfin, s'ancrer.

Par Miguel Bonnefoy
Chez Rivages

|

Auteur

Miguel Bonnefoy

Editeur

Rivages

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail
Retrouver tous les articles sur Le rêve du jaguar par Miguel Bonnefoy

Commenter ce livre

 

Le rêve du jaguar

Miguel Bonnefoy

Paru le 20/08/2025

320 pages

Rivages

9,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782743667900
9782743667900
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.