Les thérapies cognitives et comportementales (TCC) se proposent de soigner, de manière adéquate et durable, les patients qui souffrent de dépression, de troubles anxieux ou encore d'addictions. Traitant les idées négatives et les attitudes inappropriées, elles favorisent l'apprentissage de conduites plus adaptées à l'environnement personnel et professionnel. Relativement brèves, scientifiquement évaluées et supposant une étroite collaboration entre le patient et le thérapeute, elles relèvent d'un statut particulier du domaine de la psychologie. Dans cet ouvrage, Jérôme Palazzolo montre concrètement comment les TCC améliorent jour après jour la qualité de vie des malades.