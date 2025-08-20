Inscription
#Essais

La Fatigue

Philippe Zawieja

ActuaLitté
Loin de n'être qu'un simple besoin de sommeil, la fatigue est un phénomène étonnamment polymorphe, prenant des formes aussi diverses que l'erreur humaine, l'épuisement professionnel, la dépression ou la fatigue sociale, avec une prédominance des sentiments d'usure, d'impuissance, d'impossibilité à continuer, d'irritation, de saturation ou, au contraire, de vacuité. La fatigue embrasse un vaste panorama d'expériences, allant de la sensation délicieuse ou du désagrément passager à la souffrance existentielle. Elle est ainsi susceptible de porter ses effets aussi bien dans la sphère intime que dans l'arène collective ou politique, provoquant de l'apathie, de l'agitation, de la résignation-prostration ou même de la révolte. Philippe Zawieja se penche sur ses symptômes et ses causes, et s'interroge : ce fléau n'est-il pas un marqueur de notre civilisation actuelle ?

Par Philippe Zawieja
Chez Presses Universitaires de France - PUF

|

Auteur

Philippe Zawieja

Editeur

Presses Universitaires de France - PUF

Genre

Que-sais-je ?

La Fatigue

Philippe Zawieja

Paru le 20/08/2025

Presses Universitaires de France - PUF

10,00 €

ActuaLitté
9782715429802
